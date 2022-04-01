На Кубе сняли завораживающее видео о перемещении колоний крабов к океану.

На Кубе сняли завораживающее видео о перемещении колоний крабов к океану.На Кубе начался сезон дождей, а это означает, что сухопутные крабы массово откладывают икру на берегу океана. В Сети появилось видео, на кадрах которого миллионы ракообразных красного, черного и желтого цвета бегут из леса к океану для своей важной миссии размножения.В какой-то момент в кадре появляется автомобиль, который несется по шоссе, заполненному крабами. Он неизбежно давит ракообразных и продолжает движение. На следующем кадре люди поступают более гуманно и убирают метлой крабов перед движущимся автомобилем.Обычно крабы мигрируют позже, но в этом году явление началось раньше обычного, так как в регион пришел холодный фронт и принес дожди. Помимо этого за последние два года численность крабов на Кубе сильно увеличилась.