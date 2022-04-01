Участок стены Троицкого монастыря в Муроме восстановят за счет средств Минкультуры России. На сайте госзакупок опубликовали документацию открытого конкурса «Проведение реставрационных

Участок стены Троицкого монастыря в Муроме восстановят за счет средств Минкультуры России. На сайте госзакупок опубликовали документацию открытого конкурса «Проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Стены и башни», XVII в., расположенном по адресу: Владимирская область, г. Муром, пл. Крестьянина, входящем в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Троицкого монастыря», XVII в.,