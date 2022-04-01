Во Владимире 38-летнего мужчину осудили за убийство 15-летнего подростка во время незаконной рыбалки. Следствием и судом установлено, что владельцы водоема осуществляли коммерческую

Во Владимире 38-летнего мужчину осудили за убийство 15-летнего подростка во время незаконной рыбалки. Следствием и судом установлено, что владельцы водоема осуществляли коммерческую деятельность, связанную с разведением и продажей рыбы, а также оказанием услуг по платной рыбалке. В ночное время 6 июля 2020 года, 15-летний юноша вместе с отцом прибыли на данный водоем в Собинском районе