Во Владимире мужчина, сбивший насмерть пешехода отправится в тюрьму. Напомним, что 27 июня около 12.00 на улице Верхняя Дуброва во Владимире сбили 84-летнего мужчину. По предварительным данным

Во Владимире мужчина, сбивший насмерть пешехода отправится в тюрьму. Напомним, что 27 июня около 12.00 на улице Верхняя Дуброва во Владимире сбили 84-летнего мужчину. По предварительным данным УМВД, 55-летний водитель “ВАЗа” наехал на пенсионера, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу – горел зеленый сигнал светофора. Дедушка скончался на месте. Известно, что травмы получил