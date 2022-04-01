Спасатели выполнили более 1000 прыжков с парашютом, 37 спусков при помощи спусковых устройств и семь десантирований грузов.

В Суздальском районе завершаются тренировки специалистов спасательных центров МЧС. С 14 марта по 1 апреля более 70 сотрудников различных подразделений десантировались при помощи парашютов и спецустройств для спуска на землю. Представители ведомств прыгают с вертолёта МИ-8 с высоты от 600 до 2500 метров.Они выполнили более 1000 прыжков с парашютом, 37 спусков при помощи спусковых устройств и семь десантирований грузов.В последние дни тренировок на аэродром прибыли поисково-спасательные собаки. Вместе с кинологами они совершили тренировочные спуски на СУРах.«Овчарка Руна и лабрадор Эрни – молодые собаки. Руна свой первый прыжок совершила в прошлом году, а Эрни на этих сборах десантировался впервые. Четвероногие успешно справились с поставленными задачами», - рассказали в пресс-службе МЧС.В ближайшее время тренировочные спуски выполнят и сотрудники МЧС Владимирской области.