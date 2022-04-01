Что обсуждали пользователи региона на этой неделе? Что репостили и комментировали? Сетевые кадры...

Что обсуждали пользователи региона на этой неделе? Что репостили и комментировали? Сетевые кадры изучила Мария Платанюк.Погоня за сахаром, реванш зимы, судогодский арт-хаус и галерея "Женщины русского Ополья". Обзор сетевых кадров- прямо сейчас."Ситуация не сахар". Что происходит в магазинах? Паблики пестрят снимками. Где-то - пустые полки, где-то, напротив, песок в наличии. Кадры из "Подслушано Ковров". И здесь же - ремарка. "Не понимаю нытья тех, кто не может найти сахарный песок". Вот он, в наличии. Сахар - теперь и в кино. Пользователи репостят фрагменты скетчей и знаменитых фильмов. Вот, к примеру, "Место встречи изменить нельзя". И Владимир Высоцкий в образе Глеба Жеглова.- Откуда у тебя такой изумительный сахар? Мы такого не отоваривали. Ну, быстро, колись, откуда взял сахар?Еще одной темой недели стали мартовские сюрпризы погоды. Весна где? Один из главных вопросов. Метели в марте осложнили и дорожную ситуацию. На дорогах ДТП. В Камешковском районе на М-7 водитель легковушки не справился с управлением, машина столкнулась с грузовиком, машину отбросило на металлический отбойник, прошив насквозь. Пострадали водитель, пожилой пассажир и годовалый малыш.Паблик развивает и коммунальную тему. "У моего дома - море", пишет пользователь. Вот он, прилив - отлив. В военном городке ребёнок гуляет на козырьке подъезда. А вот пост про "обожаю ковровские дороги". Влетел в яму - последствия таковы. Это ужас в военном городке. Это "коммунальные пейзажи". Антидепрессанты должны выдавать бесплатно. Ну, а далее - лайфхак из "Подслушано в Гусе". Хитрости передвижения по весенним дорогам.- Так, идём на работу!«АлексАвтолайф», продолжая дорожную тему. Вот дороги Струнино. Как уверяет автор снимков, это прямо напротив мэрии. В этом же паблике - балкон, с которого срывает козырек. Так и до беды недалеко. А это Ануфриева, 7. Открытый люк. А рядом - музыкальная школа.В "Подслушано Суздаль" - весенний коммунальный сигнал с бульвара Всполье. Здесь новенькая детская площадка скрыта под толщей снега. Сюда, по словам активистов, его сбрасывали во время зимней уборки.Текут и крыши. В ковровском паблике - жалобы на одну из управляющих компаний. "Ничего, что вы без света живёте и стены мокрые". Ремонт крыши начнётся, только когда сухо станет.В Юрьеве-Польском жители радуются: у Петропавловской церкви появился шанс на восстановление. Наряду с ещё тремя храмами владимирской земли она попала в проект Минкульта по сохранению аварийных объектов культурного наследия. И здесь же рассказ о новом проекте, который станет подарком древнему городу. Летом Юрьев-Польский отметит свое восьмисот семидесятилетие. Фотомастер Владимир Крышковец работает над галереей "Женщины Русского Ополья". Выставка портретов всех красавиц состоится летом."Подслушано Судогда" предлагает пересмотреть местный арт-хаусный триллер "Лес". Фильм снят на Галанинских ямах. Давайте вместе посмотрим фрагмент этой короткометражки.И здесь же картина в рамках проекта "Путешественники по родному краю. Апгрейд". Как замечает паблик, в этом фильме всё, что вы хотели знать о Судогодском районе. Происхождение топонимов, история, традиции, люди.А приблизить лето и солнце поможет красивый пролёт над рекой Судогда. Съёмки с коптера.В группе "Природа Владимирской области" - мартовские моржевания скворцов в Радужном. А что делать, если погода нелётная?А в "Подслушано Ковров" пробиваются первые цветы мать-и-мачехи. Крепитесь, скоро лето!Мы ждём ваших интересных кадров. Подписывайтесь на аккаунт ГТРК "Владимир" Вконтакте. Следите за нами в ТЕЛЕГРАМ. Наш принцип неизменен - ВЕСТИВМЕСТЕ.До встречи!