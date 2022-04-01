В салоне автобуса на момент происшествия находились 40 человек. Предварительно, никто не пострадал.

Под Владимиром утром в ДТП между иномаркой и рейсовым автобусом пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.По предварительным данным, около 7.40 на 8 километре трассы «Владимир – Улыбышево – Коняево» водитель «Ауди» 1986 года рождения, двигаясь в сторону Радужного, выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом. Общественный транспорт ехал во Владимир.В результате аварии пострадал сам водитель Audi и его 30-летний пассажир. Оба госпитализированы в больницу.В салоне автобуса на момент происшествия находились 40 человек. Предварительно, никто не пострадал.На месте работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Обстоятельства ЧП устанавливаются.