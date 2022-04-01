Благодаря судебным приставам автомобильную дорогу во Владимирской области привели в соответствие с...

Благодаря судебным приставам автомобильную дорогу во Владимирской области привели в соответствие с требованиями ГОСТБлагодаря мерам судебных приставов районная администрация Владимирской области привела в соответствие с требованиями ГОСТ местную автомобильную дорогу.По решению суда орган местного самоуправления обязан был привести дорогу, соединяющую несколько сел и деревень, в надлежащее состояние в течение восемнадцати месяцев со дня вступления в силу решения суда.Исполнительный документ поступил в межрайонное отделение судебных приставов, постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено лично главе районной администрации, однако представитель муниципальной власти уклонялся от исполнения решения суда.Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, также ввиду неисполнения должником требований исполнительного документа на администрацию района был составлен протокол. Кроме того, сотрудник службы предупредил главу администрации об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по ст. 315 УК РФ.После принятых судебным приставом-исполнителем мер автомобильная дорога была приведена в соответствие с требованиями ГОСТ. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.