Владимирская область присоединилась ко всероссийской акции Мы работаем. Это видеоролики о работе...

Владимирская область присоединилась ко всероссийской акции "Мы работаем". Это видеоролики о работе отечественных предприятий в период зарубежных экономических санкций.-Мы работаем! Компания «Мукомол» работает в полном режиме, четырёхсменка. Производственные мощности у нас заполнены полностью.Свою работу уже продемонстрировали "Муромский машиностроительный завод", "Промрукав" и "Мукомол". А инициатором акции стал Краснодарский край. Главная идея - рассказать жителям регионов, что предприятия не останавливают производство, а, напротив, продолжают развиваться. Президент Владимир Путин поручил правительству запустить новые более эффективные механизмы поддержки предприятий.