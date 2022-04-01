Учащиеся Владимирской области приглашаются к участию в третьем сезоне Всероссийского конкурса...

Учащиеся Владимирской области приглашаются к участию в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.К проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей», новый сезон которого стартовал 26 марта, в первый же день подключились более 54 тысяч школьников и студентов организаций среднего профессионального образования со всей России.Регистрация открыта на платформе bolshayaperemena.online для школьников 5-7 классов до 17 мая, для школьников 8-10 классов и студентов СПО – до 10 июня, для граждан иностранных государств – до 1 мая 2022 года.В этом году возможности ребят на «Большой перемене» расширятся. Абсолютные победители будут определены по каждому из 12 тематических направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтёрство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодёжное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.Победители получат путёвки в международный центр «Артек», путешествие от Санкт-Петербурга до Владивостока, денежные премии и гранты на обучение или запуск стартапа.Организаторы сообщают, что в третьем сезоне впервые будет снят сериал «Большая перемена» об участниках проекта, авторами сценария которого станут сами участники – победители творческого конкурса сценариев.Фото: администрация Владимирской области