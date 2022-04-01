Сотрудницу мэрии Карабаново обвиняют в незаконном присвоении трехкомнатной муниципальной квартиры. Полицейские установили, что в декабре 2020 года 38-летняя заместитель заведующей одного из

Сотрудницу мэрии Карабаново обвиняют в незаконном присвоении трехкомнатной муниципальной квартиры. Полицейские установили, что в декабре 2020 года 38-летняя заместитель заведующей одного из отделов администрации города Карабаново использовала свое служебное положение и незаконно завладела трехкомнатной муниципальной квартирой. Она оформила муниципальную квартиру на подставное лицо, ранее не участвующее в приватизации жилья. Впоследствии указанную квартиру чиновница продала и