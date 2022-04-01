Знаменитый певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев отмечает день рождения – 1 апреля ему исполняется 39 лет. Сегодня Лазарев известен не только благодаря своему творчеству, но и из-за многочисленных скандалов, в которые он попадает практически с самого начала своей карьеры.

Знаменитый певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев отмечает день рождения – 1 апреля ему исполняется 39 лет. Сегодня Лазарев известен не только благодаря своему творчеству, но и из-за многочисленных скандалов, в которые он попадает практически с самого начала своей карьеры.Загадочный роман с Лерой КудрявцевойОколо пяти лет Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева демонстрировали публике свою страсть и нежные чувства. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, звезды не только состояли в отношениях, но и заслужили звание одной из самых обсуждаемых пар.Голубки вместе ездили в отпуск, красовались перед камерами на мероприятиях и даже увековечили свою любовь одинаковыми наколками. Многие ждали, что роман приведет к свадьбе, но этого не случилось – возлюбленные расстались так же внезапно, как и сошлись. Некоторые до сих пор считают, что эти отношения были фиктивными, к тому же, в Сети то и дело ходили разные слухи об ориентации певца.Секрет Дмитрия КузнецоваПредприниматель Дмитрий Кузнецов был первым мужчиной, которого объявили "любовником" певца. Несколько лет назад особенно пытливые поклонники Лазарева даже провели так называемое расследование, которое якобы подтверждает их романтическую связь.Фанаты писали, что для перелетов между концертами Сергей пользуется услугами авиакомпании, которой руководит Дмитрий, к тому же, опубликовали несколько снимков. Официального подтверждения скандальная история не получила и вскоре про нее многие забыли, а все материалы были удалены.Ссора с Еленой ВаенгойНесколько лет назад Сергей Лазарев нелицеприятно высказался о Елене Ваенге в одном из интервью. Лазарев поставил под сомнение талант певицы, а ответ не заставил себя долго ждать, – она выразила готовность посостязаться с ним в пении. После этого скандал всплывал еще несколько раз, а уже через пару лет звездам удалось помириться.Грызня со Светланой ЛободойО конфликте знаменитостей заговорили после премии МУЗ ТВ в 2019 году. По данным некоторых СМИ, Лазарев вместе с нецензурной бранью. В тот вечер она исполнила шесть своих песен, а он не смог спеть из-за технического сбоя.Поговаривали, что Светлана тоже затаила обиду на Сергея. Звездный VIP опустел как раз во время ее выступления и многие подумали, что это дело рук певца. Позже Лазарев высмеял слухи об этом скандале, хотя знаменитая блондинка отписалась от его соцсетей почти сразу после премии.Перепалка с ОсиашвилиЕще один громкий скандал с участием Сергея Лазарева произошел в 2020 году. Певец оказался на съемках программы "Ну-ка, все вместе" вместе с поэтом-песенникомСимоном Осиашвили и разозлился, когда выступившая с песней на английском языке девушка набрала недостаточно баллов. Певец отметил, что предпочитает англоязычную музыку, а Симон Абрамович встал на защиту отечественного творчества. Тогда Лазарев заявил, что убрал бы его из жюри, если бы мог. Многие осудили Сергея за такое поведение.