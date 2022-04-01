Время, когда творчеством Игоря Скляра восхищались в каждом доме, стало для актера непростым. Возможно, именно поэтому артист не стремится посещать публичные мероприятия и не хватается за первые предложенные роли.

Время, когда творчеством Игоря Скляра восхищались в каждом доме, стало для актера непростым. Возможно, именно поэтому артист не стремится посещать публичные мероприятия и не хватается за первые предложенные роли.Игорь Скляр прославился не только благодаря своим работам в кино, но и как исполнитель знаменитой песни "На недельку до второго". В 80-х годах по актеру сходили с ума многие женщины, но его интересовала только одна – жена лучшего друга Андрея Краско. Артист мучился от чувства вины перед товарищем и совсем не радовался обрушившейся на него славе, ведь она приносила в его жизнь сплошные разрушения.Скляр появился на свет в 1957 году и вырос в семье инженеров. В детстве Игорь даже не мечтал об актерской карьере, но все изменилось, когда ему исполнилось 16 лет. Приехав из родного Курска в Москву на каникулы, парень получил приглашение прийти на пробы и неожиданно для себя успешно их прошел. Игорь сыграл в фильме "Юнга Северного флота" и поставил перед собой цель стать актером.Когда в Курске прогремела премьера картины, Скляр буквально стал местной звездой. Окрыленный успехом, он окончил школу и отправился покорять столицу. В Москве его никуда не приняли, зато в Ленинграде улыбнулась удача. В 1983 году актер снялся в фильме "Мы из джаза" и прославился на весь Союз, а двумя годами позже спел знаменитую "Комарово" в картине "Начни сначала" и стал любимчиком публики.Игорь Скляр был звездой первой величины и активно работал, но его личная жизнь тоже не стояла на месте. Единственной женой знаменитости стала актриса Наталья Акимова, которую он отбил у Андрея Краско. Все трое познакомились еще в студенческие времена, какое-то время жили вместе и были друзьями. Все изменилось, когда Акимова и Скляр поняли, что любят друг друга.Наталья призналась во всем Андрею и ушла к Игорю. Краско тяжело переживал предательство сразу двух близких людей и в какой-то момент даже . Обо всех своих страданиях актер рассказывал в личном дневнике, который был обнародован уже после его смерти.Около 10 лет Игорь Скляр и Наталья Акимова жили без штампа в паспорте и поженились только перед рождением сына. За годы совместной жизни отношения супругов не раз проверялись на прочность. Если от назойливых поклонниц, исписывающих стены его подъезда признаниями в любви, Скляру худо-бедно удавалось отбиваться, то с другими соблазнами все было иначе. Пропадая на гастролях и дружеских тусовках, артист часто выпивал. Бросить пагубную привычку у актера получилось только после 45 лет. Инфаркт, после которого он еле выкарабкался, заставил Игоря поменять свою жизнь.Игорь Скляр по-прежнему состоит в браке со своей единственной женой и живет в доме под Санкт-Петербургом. В свои 64 года актер снимается в кино, играет в театре и выступает, однако теперь подходит к выбору ролей более избирательно. Артист совсем не расстраивается, что утратил ту бешеную волну популярности, которая преследовала его в 80-е. Ведь вместе с ней в его жизнь пришла масса проблем, которые, к счастью, уже остались позади.