Гаишник не признал свою вину.

В Гороховце обвиняют во взяточничестве по двум статьям УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С октября 2019 года по июнь 2020 года от коммерсантов, занимающихся перевозкой грузов в Гороховецком районе, 170,5 тонн асфальтовой крошки, 21 тонну гранитного щебня, а также бесплатные услуги грузовой и строительной техники.Взамен сотрудник полиции пообещал не штрафовать водителей этих организаций за нарушение ПДД. Общий объём полученной мзды оценили в 133 тысячи рублей.Гаишник не признал свою вину. За поступок, порочащий честь мундира, его уволили из органов.По делу утверждено обвинительное заключение. Рассматривать его предстоит Гороховецкому районному суду.