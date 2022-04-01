ООО «СпецБуксир» совместно с МУП «Гороховецкая МТС» удалось поднять затопленное среднее звено...

ООО «СпецБуксир» совместно с МУП «Гороховецкая МТС» удалось поднять затопленное среднее звено понтонного моста и вывести его из линии переправы - сообщает администрация Гороховецкого района. Работа несколько затянулась из-за погодных условий. В ночные часы морозы, достигавшие 18 градусов, сковывали реку льдом.Правостороннее звено подняли еще в четверг – таким образом, самая сложная задача была выполнена. Оставалось лишь пришвартовать звенья моста к берегу, что и было сделано после того, как лед возле моста, ниже по течению реки, был распилен.Понтоны будут обследоваться, при необходимости ремонтироваться. Деньги на проведение работ в бюджете заложены.Восстановить понтонную переправу через Клязьму планируется после прохождения весеннего половодья.Фото: администрация Гороховецкого района