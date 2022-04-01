С начала года новостройки в России подорожали на 11 процентов. Регионы показывают разную динамику.

С начала года новостройки в России подорожали на 11 процентов. Регионы показывают разную динамику.Из-за колебаний курса валют рынок недвижимости в России меняется. За первый квартал текущего года новостройки выросли в цене из-за подорожания строительных материалов.В лидерах подорожания квартир – Тверь (+25,3%), Калининград (+22,3%), Киров (+22%), Севастополь (+21,1%), Ставрополь (+19,8%), Чита (+19,7%), Рязань (+19%), Челябинск (+18,7%), Саратов (+17%), Брянск (+16,6%).В некоторых регионах страны цены на новостройки наоборот немного просели. К примеру, в Мурманске цена за квадратный метр жилья упала на -6,6%. В Новокузнецке на -4,4%, в Грозном на -2,9%. Еще в семи российских городах стоимость новостроек увеличилась до отметки в 7%: в Махачкале (+1,5%), Краснодаре (+2,4%), Москве (+5,1%), Саранске (+5,6%), Уфе (+6,3%).Ряд городов России показал выравнивание цен на недвижимость из-за того, что в прошлом году там произошло подорожание квадратного метра. Такая картина наблюдается в Краснодаре, Мурманске, Новокузнецке.В Москве средняя стоимость новостроек сейчас составляет 326,7 тыс. рублей за квадратный метр, средняя цена квартиры при этом 19,7 млн рублей (+2,2%). В Санкт-Петербурге – 223,1 тыс. (+13%) и 12,2 млн (+12,1%).Квартиры в Сочи подорожали быстрее, чем в Москве. Она взлетела до 334 тысяч рублей. При этом однако средняя стоимость квадратного метра в курортном городе ниже московских показателей – около 15 млн рублей.Эксперты объясняют такой разброс реакцией на ряд внешних факторов. В разных городах цены на жилье варьируются с разной скоростью. Некоторые россияне могут выгодно использовать данную ситуацию.В будущем цены на квартиры могут продолжить расти из-за ожидаемого дефицита новостроек. Многие игроки рынка недвижимости опасаются роста цен на стройматериалы и высоких процентных ставок по кредитованию населения.