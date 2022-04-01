Дмитрия Копылова обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В Камешковском районе продолжается по уголовному делу по факту похищения семилетнего Савелия Р., которое осенью 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского обсластного суда.«Допрошены свидетели, законные представители , оглашены показания и просмотрены видеозаписи допроса ребят, рассмотрены ходатайства подсудимого, в том числе об изменении в отношении него меры пресечения, в удовлетворении которого было отказано», - пояснили в облсуде.Напомним, чтоПо версии , насчитывается 21 эпизод по статье об изнасиловании малолетних детей, 19 случаев использования детей для изготовления порнографии, а также 12 эпизодов изготовления материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 17 случаев изготовления и оборота материалов с порнографическими изображениями детей с использованием СМИ. Два дела относятся к статьям об использовании поддельных регистрационных знаков.Ранее сообщалось, что 28 сентября 2020 года фигурант похитил Савелия и удерживал его . В результате ребёнка нашли живым и вернули родителям.«В рамках расследования была установлена причастность Копылова к другим преступлениям, совершаемым с 2014 года. Он посягал на половую неприкосновенность ещё двух малолетних, а также к изготовлению, хранению и распространению порнографии», - уточнили в ведомстве.В последний день марта Фемидой закончено исследование письменных материалов дела по 62 эпизодам обвинения. Процесс продолжится 4 апреля, когда правосудие приступит к рассмотрению вещественных доказательств. Уголовное дело рассматривается в закрытом судебном заседании.