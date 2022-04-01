Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Возможно, её арестуют.

В городе Карабаново 38-летнюю чиновницу местной администрации задержали по обвинению в мошенничестве. Полиция возбудила на неё уголовное дело. Женщину подозревают в незаконной приватизации и продаже муниципального жилья.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в декабре 2020 года заместитель руководителя одного из отделов мэрии, используя служебное положение, незаконно завладела «трёшкой».Она оформила недвижимость на подставное лицо. Впоследствии жильё продали за 500 тысяч рублей. Как вы догадываетесь, деньги за имущество поступили не в бюджет, а в карман злоумышленницы.Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Возможно, её арестуют.Расследование уголовного дела продолжается.