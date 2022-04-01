В Киржаче двух местных жителей осудили за приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Судом установлено, что 7 мая 2021 года мужчины купили в сети

В Киржаче двух местных жителей осудили за приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Судом установлено, что 7 мая 2021 года мужчины купили в сети «Интернет», в виртуальном магазине наркотическое средство массой 1,83 граммов. Они получили от неустановленного лица координаты местонахождения наркотика и проследовали к обозначенному месту, где забрали «закладку». Наркотики