Власти сменили подрядчика на местную фирму.

Александр Авдеев потребовал сдать в скок новую на 1100 мест в Коврове. Московского подрядчика на объекте сменила местная фирма.Изначально госконтракт на возведение учреждения заключили с ООО «Айди Партнер». После о вялотекущем процессе строительства здания и прокуратуры, власти попытались вразумить компанию. Москвичам дали пару недель на исправление. Однако подрядчик не выполнил требования Белого дома. Александр Авдеев поручил«По итогам 2021 года техническая готовность школы составляла всего 5%. Отставание от составило более шести месяцев», - подчеркнули в обладминистрации.Новый контракт заключили с ООО «Ремстройгарант».«Компания уже строит ФОК в Коврове, школу в Покрове, реконструирует больницу в Мелехово. Я уверен, они быстро доведут проект до завершения. Благодаря изменению в законодательстве теперь можно быстро менять подрядчика, минуя долгую процедуру споров», − отметил глава региона.За время разбирательств стоимость работ существенно выросла. В текущем году на них выделят более 895 млн рублей. Первоначально цена объекта составляла порядка 600 млн рублей.«1 сентября 2023 года она должна распахнуть свои стены перед детьми», − подчеркнул губернатор.Напомним, что в Коврове остро стоит проблема с переполненными школами. В округе находится сразу три учреждения с двусменным учебным процессом.Новая школа в микрорайоне Салтаниха строится в рамках национального проекта «Образование». К новому зданию заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также возле учреждения появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов.