В Коврове сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража мобильного телефона В дежурную часть...

В Коврове сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража мобильного телефонаВ дежурную часть линейного отдела полиции Ковров Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте с заявлением обратился 31- летний житель местный житель. Мужчина попросил оказать содействие в поиске похищенного у него мобильного телефона.В ходе поисковых мероприятий сотрудниками патрульно–постовой службы полиции линейного отдела был установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался ранее судимый 44–летний житель г. Коврова.Установлено, что подозреваемый находился ночью на цокольном этаже станции Ковров. Увидев, что один пассажиров уснул, злоумышленник похитил из кармана у спящего гражданина мобильный телефон. Сумма причиненного гражданину ущерба составила около 5 тысяч рублей.Следственным отделением Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает Владимирское ЛО МВД России на транспорте.Фото: Pexels.com