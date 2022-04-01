В Москве за вакцинацию от коронавируса пенсионеры получают деньги и подарки.

В Москве за вакцинацию от коронавируса пенсионеры получают деньги и подарки.В подарочный набор "С заботой о здоровье" за прививку от ковида входят предметы, нужные для поддержания здоровья, которые особенно могут пригодиться в период эпидемии.Это пульсоксиметр, тонометр, таблетница на неделю, биологически активная добавка омега-3, витамин D3, качественная косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и медицинские маски.Такие подарки получают пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, которые делают прививку и затем ревакцинацию от коронавируса в Москве. Вместо подарка по желанию пенсионер может получить денежную выплату в размере десяти тысяч рублей.Программа дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан отлично зарекомендовала себя и пользовалась популярностью среди лиц пенсионного возраста, поэтому Правительство Москвы решило продлить ее до 30 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.С начала действия программы подарочные наборы "С заботой о здоровье" получили 344 тысячи московских пенсионеров. Денежную выплату предпочли 441 тысяча человек. Обратиться за получением набора можно до 1 сентября. Стоит отметить, что программой можно воспользоваться только единожды.