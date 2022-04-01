В Москве за вакцинацию от коронавируса пенсионеры получают деньги и подарки.
В Москве за вакцинацию от коронавируса пенсионеры получают деньги и подарки.
В подарочный набор "С заботой о здоровье" за прививку от ковида входят предметы, нужные для поддержания здоровья, которые особенно могут пригодиться в период эпидемии.
Это пульсоксиметр, тонометр, таблетница на неделю, биологически активная добавка омега-3, витамин D3, качественная косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и медицинские маски.
Такие подарки получают пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, которые делают прививку и затем ревакцинацию от коронавируса в Москве. Вместо подарка по желанию пенсионер может получить денежную выплату в размере десяти тысяч рублей.
Программа дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан отлично зарекомендовала себя и пользовалась популярностью среди лиц пенсионного возраста, поэтому Правительство Москвы решило продлить ее до 30 июня 2022 года. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
С начала действия программы подарочные наборы "С заботой о здоровье" получили 344 тысячи московских пенсионеров. Денежную выплату предпочли 441 тысяча человек. Обратиться за получением набора можно до 1 сентября. Стоит отметить, что программой можно воспользоваться только единожды.