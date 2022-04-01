Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, акция проходит во всех городах присутствия во Владимирской области.

Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция «Весна – тают пени!»*. При оплате счетов за отопление, свет и горячую воду до 31 мая компания аннулирует начисленные пени.Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, акция проходит во всех городах присутствия во Владимирской области.Информацию об акции можно уточнить:Пени – это штрафы за несвоевременную оплату квитанций за ЖКУ. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.