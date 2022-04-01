Присяжные признали мужчину виновным в убийстве.

Владимирские присяжные признали 38-летнего мужчину в убийстве 15-летнего парня во время рыбалки. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета Мария Серова.Владельцы водоёма занимались разведением и продажей рыбы. Ночью 6 июля 2020 года 15-летний юноша вместе с отцом прибыли на их пруд в Собинском районе в целях хищения рыбы.«Зная о систематических кражах, обвиняемый с целью пресечь несанкционированный вылов, спрятался в кустах с охотничьим ружьём. Увидев, человека, он произвёл предупредительный выстрел в воздух. Услышав его, отец потерпевшего попытался убежать. Преследуя рыбака, собственник бизнеса заметил подростка и выстрелил в него. От ран, полученных после попадания дроби в тело, юноша скончался в больнице», - уточнили в Следкоме.Вину в совершенном преступлении душегуб не признал. Версия о неосторожном причинении смерти присяжных не убедила. В результате подозреваемого признали виновным в убийстве.