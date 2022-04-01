Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Добро пожаловать В регион прИбыл четвёртый состав с...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Добро пожаловатьВ регион прИбыл четвёртый состав с вынужденными переселенцами. Сколько жителей Донбасса и Украины разместят в нашей области?- Проблемы и решенияОт недостроев до разбитых дорог. Александр Авдеев взял на жёсткий контроль проблемы Ковровского района после личного визита.- Театр- на реконструкцию!Как Феникс из пепла. Во Владимире, наконец, начались работы по восстановлению театра драмы после пожара.