Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Добро пожаловать
В регион прИбыл четвёртый состав с...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Добро пожаловать
В регион прИбыл четвёртый состав с вынужденными переселенцами. Сколько жителей Донбасса и Украины разместят в нашей области?
- Проблемы и решения
От недостроев до разбитых дорог. Александр Авдеев взял на жёсткий контроль проблемы Ковровского района после личного визита.
- Театр- на реконструкцию!
Как Феникс из пепла. Во Владимире, наконец, начались работы по восстановлению театра драмы после пожара.