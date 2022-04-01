Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Четвёртый состав
Самая большая группа вынужденных...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Четвёртый состав
Самая большая группа вынужденных переселенцев за всё время. Во Владимире встретили четвёртый состав с жителями Донбасса и Украины.
- Территория развития
От ликвидации недостроев до поддержки промышленности. Глава региона Александр Авдеев - о задачах для Ковровского района.
- Возрождение из пепла
Как Феникс из пепла. Во Владимире, наконец, начались работы по восстановлению театра драмы после пожара.