Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Четвёртый состав Самая большая группа вынужденных...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Четвёртый составСамая большая группа вынужденных переселенцев за всё время. Во Владимире встретили четвёртый состав с жителями Донбасса и Украины.- Территория развитияОт ликвидации недостроев до поддержки промышленности. Глава региона Александр Авдеев - о задачах для Ковровского района.- Возрождение из пеплаКак Феникс из пепла. Во Владимире, наконец, начались работы по восстановлению театра драмы после пожара.