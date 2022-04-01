Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Вновь за парты
Из подвалов за парты. Дети вынужденных...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Вновь за парты
Из подвалов за парты. Дети вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины снова пошли в школу - теперь во Владимирской области.
- Подрядчик найден
Ремонту аварийного Павловского моста в Коврове быть! Когда начнутся работы на путепроводе?
- Сетевой еженедельник
Погоня за сахаром, дороги после зимы и моржевание скворцов. Что еще обсуждали жители области в сети?