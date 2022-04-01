Смотрите в программе Вести-Владимир: - Вновь за парты Из подвалов за парты. Дети вынужденных...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Вновь за партыИз подвалов за парты. Дети вынужденных переселенцев из Донбасса и Украины снова пошли в школу - теперь во Владимирской области.- Подрядчик найденРемонту аварийного Павловского моста в Коврове быть! Когда начнутся работы на путепроводе?- Сетевой еженедельникПогоня за сахаром, дороги после зимы и моржевание скворцов. Что еще обсуждали жители области в сети?