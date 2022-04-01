Бизнесмен и депутат владимирского горсовета Дмитрий Кузин впервые лично прокомментировал ситуацию с гостевым домом “Панорама” и продемонстрировал представителям СМИ документы,

Бизнесмен и депутат владимирского горсовета Дмитрий Кузин впервые лично прокомментировал ситуацию с гостевым домом “Панорама” и продемонстрировал представителям СМИ документы, которые по его мнению, служат достаточной доказательной базой для прекращения судебного производства, которое, с переменным успехом, тянется уже 6 лет. Дмитрий Кузин, владелец гостевого дома “Панорама” В связи с тем, что в последнее время появились