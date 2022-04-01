Отдать свой голос смогут все желающие, достигшие 14-летнего возраста.

Мэрия Владимира выставит на голосование по отбору для благоустройства восемь городских территорий. Об этом сообщается по итогам заседания Общественной комиссии, которая обсудила все предложения.Владимирцы будут выбирать победителей с 15 апреля по 30 мая. Голосование пройдёт в электронном формате на госуслугах.Итак, горожанам предложили на выбор визуализацию следующих общественных пространств:- площадь Победы;- сквер на улице Добролюбова;- сквер на улице Сперанского;- сквер на улице Гвардейская;- сквер на проспекте Строителей;- Зерновский сквер;- улица Девическая;- сквер на улице Горького.Подробности и порядок участия будут опубликованы дополнительно. Отдать свой голос смогут все желающие, достигшие 14-летнего возраста. Ознакомиться с проектами благоустройства можно по