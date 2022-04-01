Отдать свой голос смогут все желающие, достигшие 14-летнего возраста.
Мэрия Владимира выставит на голосование по отбору для благоустройства восемь городских территорий. Об этом сообщается по итогам заседания Общественной комиссии, которая обсудила все предложения.
Владимирцы будут выбирать победителей с 15 апреля по 30 мая. Голосование пройдёт в электронном формате на госуслугах.
Итак, горожанам предложили на выбор визуализацию следующих общественных пространств:
- площадь Победы;
- сквер на улице Добролюбова;
- сквер на улице Сперанского;
- сквер на улице Гвардейская;
- сквер на проспекте Строителей;
- Зерновский сквер;
- улица Девическая;
- сквер на улице Горького.
Подробности и порядок участия будут опубликованы дополнительно. Отдать свой голос смогут все желающие, достигшие 14-летнего возраста. Ознакомиться с проектами благоустройства можно по