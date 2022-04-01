Мужчина сядет на скамью подсудимых за аварию. в которой умер человек. В ходе расследования установлено, что 17 ноября 2021 в ночное время обвиняемый двигался по неосвещенному участку проезжей

Мужчина сядет на скамью подсудимых за аварию. в которой умер человек. В ходе расследования установлено, что 17 ноября 2021 в ночное время обвиняемый двигался по неосвещенному участку проезжей части автомобильной дороги «Судогда – Чамерево» Судогодского района вне населенного пункта. При этом он управлял технически исправным автомобилем «Lada Largus» и двигался со скоростью не менее 60 км/ч