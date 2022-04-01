Владимирская епархия претендует на Успенский собор. Речь идёт о передачи объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО церкви в безвозмездное пользование. Информацию об этом можно найти на

Владимирская епархия претендует на Успенский собор. Речь идёт о передачи объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО церкви в безвозмездное пользование. Информацию об этом можно найти на официальном сайте Росимущества. Судя по опубликованному документу, епархия подала заявку еще 2 февраля. А сейчас появился и официальный комментарий митрополита Владимирской епархии по данному вопросу. Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский Пока