К половодью - готовность номер 1. Какие силы и средства будут задействованы для безопасного...

К половодью - готовность номер 1. Какие силы и средства будут задействованы для безопасного прохождения паводка, сегодня рассказал Алексей Купин, начальник Главного Управления МЧС.На реках области уже появились промоины, что потенциально опасно для жителей региона. В зоны подтопления могут попасть 23 населенных пункта - это порядка 3600 человек, в том числе 779 детей. Спасатели заблаговременно организовали надзор за людьми, которые требуют постоянной медицинской помощи. Обеспечена работа 25 магазинов и 9 автолавок, районные больницы и ФАПы обеспечены медикаментами. Подготовлены местные отделения пожарно-спасательных формирований. На особом контроле гарнизонов - Вязниковский район, так называемая "заречная зона". Около пятисот человек каждый год, в период большой воды, полностью "отрезает" от города.Алексей Купин, начальник Главного Управления МЧС:- Совместно с органами власти у нас ежегодно ситуация на особом контроле. Есть отдельный пост пожарной охраны. Есть добровольное пожарное отделение, которое прикрывает 16 населенных пунктов на данной территории. К тому же на данной территории заблаговременно решается вопрос медикаментов, продуктов питания. Организуются лодочные переправы.Готовы спасатели и к пожароопасному сезону. Очаги первых возгораний могут возникнуть в последней декаде апреля. Наиболее опасными сотрудники называют Гусь-Хрустальный, Собинский и Петушинский районы. Огнеборцы продолжают рейды, предупреждая жителей, проверяют технику, регулярно проводят пожарно-тактические учения.