Сахарный юмор от владимирского нутрициолога Надежды Тихомировой. Девушка против того, чтобы есть...

Сахарный юмор от владимирского нутрициолога Надежды Тихомировой. Девушка против того, чтобы есть сахар, но совсем не против его коллекционировать.Сейчас, шутит Надежда, это скорее инвестиция, чем коллекция - 194 пакетика с сахаром из разных кафе и ресторанов, некоторых из которых уже не существует. Повторяющихся нет. Собирает их сама Надежда, какие-то дарят друзья: привозят из путешествий вместо магнитиков, рассказывает девушка. Некоторые экспонаты сделаны своими руками. Есть и сахарозаменители. Нутрициолог считает, скоро они вытеснят привычные нам сахарные стики, ведь обычный добавленный сахар очень вреден.