Собственник просит главу СК Александра Бастрыкина разобраться в сложившейся ситуации.

Во Владимире продолжается эпопея со сносом гостиницы . Владелец комплекса заверяет, что сотрудники управления ФССП по Владимирской области превышают свои полномочия. Собственник просит главу СК Александра Бастрыкина разобраться в сложившейся ситуации.Напомним, что в 2017 году Октябрьский районный суд постановил снести гостиницу «Панорама» в историческом центре Владимира. Госинспекция по охране объектов культурного наследия заявила, что превышена допустимая высотность здания. В начале 2018 исполнение решения отсрочили на год. Спустя время дело возобновили. Комплекс же продолжал работать. В середине марта предприниматель Дмитрий Кузин, владелец гостевого дома, рассказал в соцсетях о своём видении ситуации.«На земельном участке по адресу: улица Октябрьская, дом 7-«Б», расположены: индивидуальный жилой дом, находящийся в своих прежних размерах и габаритах после его реконструкции, и хозяйственная постройка 2016 года. Иных зданий и объектов недвижимости на данном земельном участке не существует, что подтверждается заключениями специалистов. В открытом доступе можно увидеть существовавший ранее, но ещё не снятый с регистрационного учета, находящийся на этом же земельном участке гостевой дом, с другими уникальными характеристиками объекта. Спорное строение не отображено в приложении к Выписки из ЕГРН, ввиду его отсутствия.В настоящее время, от собственников земельного участка, направлены заявления в службу судебных приставов о прекращении исполнительного производства с приложением всех подтверждающих документов, ввиду отсутствия спора. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что решение суда было вынесено по другому дому, который уже снесён», - пояснил он.В свою очередь, федеральная служба судебных приставов Владимирской области утверждает, что все принудительные меры проводятся в соответствии с законом.«На исполнении находятся дела об обязании осуществить демонтаж (снос) гостевого дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, д.7-б. Доводы должников о необходимости прекращения исполнительных производств в связи с нахождением на земельном участке жилого дома, проверены и не нашли своего подтверждения.Исследовав документы, а также заключение специалиста в области кадастра и картографии, установлено, что на земельном участке находится гостевой дом, подлежащий сносу», - прокомментировали в ведомстве.Добавим, что за последние несколько месяцев приставы отключили гостиницу от коммуникаций. Сейчас в гостевом доме временно не принимают постояльцев. Дмитрий Кузин ждет реакции со стороны Следкома.