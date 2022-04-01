Центр пропаганды изобразительного искусства представляет уникальную выставку, выполненную в технике пастельной живописи. Её автор – московская художница Елена Щепетова. Первую

Центр пропаганды изобразительного искусства представляет уникальную выставку, выполненную в технике пастельной живописи. Её автор – московская художница Елена Щепетова. Первую персональную выставку она открыла в 1991 году, и вот спустя 31 год творчество художника презентуют во Владимире. Андрей Александров, директор Центра пропаганды изобразительного искусства Это совершенно неожиданная для владимирской публики, наверное, выставка, и нам было