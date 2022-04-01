В эту субботу владимирцы смогут посетить выставку скворечников «Весенний перезвон». Она пройдет в...

В эту субботу владимирцы смогут посетить выставку скворечников «Весенний перезвон». Она пройдет в Центральном парке культуры и отдыха.На конкурс было представлено 78 работ. Это и классические скворечники, и скворечники необычных форм, размеров и расцветок. Первое место заняли Александр и Арсений Казаковы из детского сада номер 96. Выставка и награждение победителей состоится на фонтанной площади парка в 12.00. Также в этот день в парке пройдут игровые программы, а в арт-пространстве «Мастерская сказок» - творческий мастер-класс «Птицы счастья».