Звуки весны. Во Владимире состоялся открытый конкурс юных пианистов. Он прошел во Владимире уже в...

"Звуки весны". Во Владимире состоялся открытый конкурс юных пианистов. Он прошел во Владимире уже в 4-ый раз. Конкурс посвящён русскому музыкальному наследию и памяти талантливого владимирского педагога и музыканта Виктора Кузоватова, доцента кафедры музыкального искусства, преподавателя фортепиано Владимирского госуниверситета.Конкурс организовали ученики Виктора Кузоватова. Прошел он в стенах Владимирского института искусств и художественного образования, где преподавал мастер. Председателем жюри стала Людмила Плужник - доцент кафедры фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных. Вместе с преподавателями Института искусств она оценивала выступления юных пианистов. Участников - 48. Все они ученики музыкальных школ области. В номинации «Фортепиано соло» в старшей возрастной категории победителем стал Алексей Слеменев - из детской школы искусств №5 города Владимира. В номинации «Ансамбль в старшей возрастной категории» победили Варвара Юничева и Руслан Гасымов из детской школы искусств № 3 областного центра.Лариса Ульянова, член жюри конкурса, директор Института искусств и художественного образования ВлГУ:- Событие очень важное, знаковое. Не только потому, что здесь собрались замечательные музыканты, пианисты, мы слышим замечательную музыку. Нам отрадно видеть в стенах нашего института выпускников, тех, кого мы любим, с кем дружим и, конечно же, учеников Виктора Александровича Кузоватова, к которому отношение не просто трепетное, особое!