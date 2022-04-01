1 апреля состоялся суд над водителем, сбившем 85-летнего пешехода на переходе. Судом установлено,...

1 апреля состоялся суд над водителем, сбившем 85-летнего пешехода на переходе.Судом установлено, что 27 июня 2021 года водитель, управляя технически исправным автомобилем, двигаясь на запрещающий сигнал светофора задним ходом по пешеходному переходу, расположенному у дома 36«А» по ул. Верхняя Дуброва г. Владимира, совершил наезд на пешехода, переходившему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, причинив ему телесные повреждения, повлекшие смерть.1 апреля 2022 года приговором Ленинского районного суда г. Владимира водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также приговором частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего – сына погибшего, в его пользу взысканы компенсации имущественного и морального вреда в общем размере 1007228 рублей 21 копейка.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Владимира.