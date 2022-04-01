1 апреля состоялся суд над водителем, сбившем 85-летнего пешехода на переходе.
Судом установлено,...
1 апреля состоялся суд над водителем, сбившем 85-летнего пешехода на переходе.
Судом установлено, что 27 июня 2021 года водитель, управляя технически исправным автомобилем, двигаясь на запрещающий сигнал светофора задним ходом по пешеходному переходу, расположенному у дома 36«А» по ул. Верхняя Дуброва г. Владимира, совершил наезд на пешехода, переходившему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, причинив ему телесные повреждения, повлекшие смерть.
1 апреля 2022 года приговором Ленинского районного суда г. Владимира водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Также приговором частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего – сына погибшего, в его пользу взысканы компенсации имущественного и морального вреда в общем размере 1007228 рублей 21 копейка.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Владимира.