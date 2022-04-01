С начала 2022 года в 33-ий регион поступило 960 доз препарата.

Во Владимирской области к 1 апреля 747 подростков вакцинировались «Спутником М». При этом 576 детей завершили полный курс иммунизации.С начала 2022 года в 33-ий регион поступило 960 доз препарата. Пройти процедуру можно при наличии добровольного согласия одного из родителей, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет.Инъекции вводятся с интервалом в три недели. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Антитела сформируются на 42-й день после первого укола.На сегодня от ковида защитились 648 тысяч жителей. Ревакцинировались - более 113 тысяч человек.