Во Владимирской области рейсовый автобус «Радужный – Владимир», с 40 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Водителя и пассажира «Ауди» доставили в больницу. По предварительной

Во Владимирской области рейсовый автобус «Радужный – Владимир», с 40 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Водителя и пассажира «Ауди» доставили в больницу. По предварительной информации, 1 апреля, около 7:40 на 8 километре автодороги «Владимир – Улыбышево – Коняево» в районе поселка Улыбышево водитель автомобиля «Ауди», двигаясь в направлении города Радужный, выехал на полосу дороги, предназначенную