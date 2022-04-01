Прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении...

Прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГИБДД ОМВД России по Гороховецкому району - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).Установлено, что с октября 2019 года по июнь 2020 года обвиняемый, занимавший в то время должность начальника ГИБДД ОМВД России по Гороховецкому району получил от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших перевозки грузов в Гороховецком районе, взятки в виде 170,5 тонн асфальтовой крошки, 21 тонны гранитного щебня, а также услуг грузовой и строительной техники без их оплаты. Взамен сотрудник полиции пообещал не привлекать водителей этих организаций к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.Общая стоимость полученных обвиняемым товарно-материальных ценностей и услуг имущественного характера превысила 133 тыс. рублей. Мужчина вину не признал, в настоящее время он уволен со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Фото: freepik