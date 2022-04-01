В Петушках 43-летний уроженец Брянской области сядет на скамью подсудимых за убийство, совершенное в 2006 году. По версии следствия, в июле 2006 года в ходе распития спиртных напитков между

В Петушках 43-летний уроженец Брянской области сядет на скамью подсудимых за убийство, совершенное в 2006 году. По версии следствия, в июле 2006 года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомой произошел конфликт. Мужчина взял ремень, накинул его на шею женщины и начал душить. После того, как 34-летняя потерпевшая перестала подавать признаки жизни,