Во Владимирской области по иску прокурора онкобольной возмещены денежные средства, затраченные на...

Во Владимирской области по иску прокурора онкобольной возмещены денежные средства, затраченные на приобретение льготных лекарств.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой Владимирской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении.Установлено, что инвалид II группы с 2013 года наблюдается в Уршельской районной больнице в связи с имеющимся онкологическим заболеванием. Согласно заключениям врачебных комиссий пациентке назначено лечение препаратом, включенным в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.Несмотря на наличие безусловного права на бесплатное лекарственное обеспечение, женщина медицинским препаратом не обеспечивалась и была вынуждена приобретать его за счет собственных средств.Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с регионального департамента здравоохранения и Центра по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области средств, затраченных на приобретение лекарственного препарата, в сумме более 540 тыс. рублей.Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время денежные средства перечислены на банковский счет пациентки, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: Pexels.com