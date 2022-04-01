В Гусь-Хрустальном районе продолжается модернизация медицинских объектов в рамках нацпроекта...

В Гусь-Хрустальном районе продолжается модернизация медицинских объектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение»Продолжается модернизация первичного звена по нацпроекту «Здравоохранение». Её цель – улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Так, в 2022-2025 годах в рамках этой программы пройдёт капитальный ремонт Уршельской районной больницы, а в Курловскую районную больницу будет поставлен аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов. Сейчас идёт капремонт Мезиновской амбулатории и ФАПа деревни Перово. До конца 2025 года проведут капитальный ремонт ФАПов в деревнях Демидово, Мокрое, Окатово, Уляхино и посёлке Тасинский Бор.В прошлом году медицинские организации Гусь-Хрустального района были оснащены современным медоборудованием и получили 9 автомобилей для оказания медицинской помощи пациентам на дому, доставки лекарств и забора анализов. В частности, Курловской районной больнице направлены цифровые рентген-аппарат и флюорограф, Уршельской районной больнице – кольпоскоп и электрокардиограф. Также в посёлке Тасинский и деревнях Тихоново и Нармуч прошли капитальные ремонты ФАПов, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.Фото: vladimirtravel.ru