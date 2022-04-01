На территории региона за прошедшие сутки 1 апреля лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 1 апреля лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.44 - во Владимире25 - в Муромском районе17 - в Ковровском районе11 - в Юрьев-Польском районе10 - в Александровском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе7 — в Вязниковском районе6 — в Суздальском районе4 - в Камешковском районе2 - в Кольчугинском районе2 — в Селивановском районе1 — в Петушинском районе1 — в Меленковском районе1 — в Радужном1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 147 460 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).