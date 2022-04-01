На территории региона за прошедшие сутки 1 апреля лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 1 апреля лабораторно подтверждено 139 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
44 - во Владимире
25 - в Муромском районе
17 - в Ковровском районе
11 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Александровском районе
7 — в Гусь-Хрустальном районе
7 — в Вязниковском районе
6 — в Суздальском районе
4 - в Камешковском районе
2 - в Кольчугинском районе
2 — в Селивановском районе
1 — в Петушинском районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Радужном
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 147 460 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).