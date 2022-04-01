Все, кто любит лес и дорожит природой своего края, могут принять участие в экологической акции “Чистый лес”. Мероприятие проводится в нашей области с 2016 года. Основная цель, говорят

Все, кто любит лес и дорожит природой своего края, могут принять участие в экологической акции “Чистый лес”. Мероприятие проводится в нашей области с 2016 года. Основная цель, говорят организаторы, привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к деревьям и сохранять порядок в лесном массиве. Акция традиционно проводится в два этапа: весенний и осенний. Первый будет