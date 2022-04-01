Прокуратура Судогодского района направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии,...

Прокуратура Судогодского района направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть человека.Прокуратурой Судогодского района направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.В ходе расследования установлено, что 17 ноября 2021 в ночное время обвиняемый двигался по неосвещенному участку проезжей части автомобильной дороги «г. Судогда - с. Чамерево» Судогодского района вне населенного пункта.При этом он управлял технически исправным автомобилем «Lada Largus» и двигался со скоростью не менее 60 км/ч в сторону перекрестка неравнозначных дорог, расположенного в районе 36 км автомобильной дороги «Владимир-Муром- Арзамас».Из-за невнимательности к дорожной обстановке он не учел дорожные и метеорологические условия, своевременно не предпринял необходимых мер к снижению скорости и при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомашине «ВАЗ-21124», двигавшейся со стороны г. Владимира в сторону г. Мурома.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21124» от полученных телесных повреждений скончался на месте.Уголовное дело рассматривается Судогодским районным судом, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.Фото иллюстративное: mstrok.ru