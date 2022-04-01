За последние сутки во Владимирской области выявлено 139 случаев заражения коронавирусом. Это на 7 больше, чем накануне. Госпитализировано 29. Это на 13 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 139 случаев заражения коронавирусом. Это на 7 больше, чем накануне. Госпитализировано 29. Это на 13 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 147 460. В лидерах по приросту Владимир – 44 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 25. На третьем