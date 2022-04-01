По состоянию на 1 апреля в медорганизациях региона действуют 927 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 1 апреля в медорганизациях региона действуют 927 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, что на 200 коек меньше, чем в марте. 38,5 процента из них занято (357), свободны 570 коек. 29 человек госпитализировано за сутки.136273 пациента с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 2063 человека.Напомним, что в области 1 апреля заболели коронавирусом 139 человек.За период наблюдения в области отмечено 3360 летальных случаев, в том числе 5 больных скончались за последние сутки.