В Петушках завершено расследование уголовного дела об убийстве в отношении 43-летнего уроженца...

В Петушках завершено расследование уголовного дела об убийстве в отношении 43-летнего уроженца Брянской области- сообщает пресс-служба Следкома по Владимирской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, в июле 2006 года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого мужчина взял ремень, накинул его на шею женщины и начал душить.После того, как 34-летняя потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он вынес ее тело в сарай и закопал на глубину более 1 метра. Труп женщины нашли через месяц, однако ввиду гнилостных изменений установить причину смерти не представилось возможным.В рамках расследования проверялись различные версии, отрабатывались на причастность к совершению убийства местные жители, однако уголовное дело было приостановлено в связи с неустановлением лица (лиц), подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Лишь в 2022 году в результате активизации работы во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался неоднократно судимый 43-летний мужчина, который с февраля 2007 года отбывал наказания в исправительных учреждениях.На допросе вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.В настоящее время уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik